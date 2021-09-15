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Кинотеатр «Художественный» пригласил москвичей на вечер Юрия Норштейна

Ольга Маркова

Развлечения
Кинотеатр «Художественный» пригласил москвичей на вечер Юрия Норштейна
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Кинотеатр «Художественный» 17 сентября приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в юбилейном вечере Юрия Борисовича Норштейна. Перед началом праздничной программы в фойе кинотеатра будет организована автограф-сессия, во время которой все желающие смогут приобрести книги Юрия Норштейна и подписать их у автора.

15 сентября режиссеру мультфильмов «Ежик в тумане», «Сказка сказок» и «Цапля и Журавль» исполнилось 80 лет. В программе вечера «Норштейн и его Москва» гости смогут услышать воспоминания из уст самого виновника торжества, познакомиться с малоизвестными страницами его биографии и узнать о его учителях и студии «Союзмультфильм» 60-х годов.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте Москино.

Сеть кинотеатров «Москино» с 15 по 17 сентября зовет взрослых и детей отметить юбилей мультипликатора Юрия Норштейна. Показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Искра», «Космос» и «Сатурн». Зрители увидят классическую анимацию мастера — мультфильмы «Ежик в тумане», «Сказка сказок» «Лиса и заяц» и «Журавль и цапля».

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