«Москино» бесплатно покажет «Сказки Юрия Норштейна»

Кадр из мультфильма «Ежик в тумане»

Сеть кинотеатров «Москино» с 15 по 17 сентября приглашает взрослых и детей отметить юбилей мультипликатора Юрия Норштейна. Показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Искра», «Космос» и «Сатурн». Зрители увидят классическую анимацию мастера.

Мультфильм «Ежик в тумане», снятый в 1975 году, стал визитной карточкой Норштейна. Зрители увидят историю о том, как Ежик шел в гости к Медвежонку. По признанию мультипликатора, фильм был создан под влиянием строчки из «Божественной комедии» Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, / Я очутился в сумрачном лесу».

Мультфильм-коллаж «Сказка сказок» из образов и воспоминаний тематически близок к «Зеркалу» Андрея Тарковского. Поэт в поисках вдохновения, уходящие на фронт мужчины и мальчик, который делится яблоками с воронами, соседствуют с серым волчком из колыбельной и простодушным бычком.

Кроме того, можно будет увидеть мультфильмы «Лиса и заяц» про коварный захват заячьей избушки и «Журавль и цапля» — историю взаимоотношений двух птиц со сложными характерами.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте «Москино».