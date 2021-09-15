Диетолог Гинзбург объяснил, почему баклажаны полезны гипертоникам

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах баклажанов.

Благодаря кремнию, который содержится в этом овоще, укрепляются стенки сосудов сердца.

— Баклажан делает сосуды более эластичными. Это связано с кремнием. Давление долгое время будет оставаться нормальным. Именно склерозирование артерий приводит к повышению артериального давления. Можно сказать, что баклажан — это ягода для сердца и сосудов, — рассказывает доктор Гинзбург в эфире программы «О самом главном».

Второй механизм поддержания давления связан с парой натрий-калий. Из-за вывода лишней жидкости из организма при помощи калия, который есть в баклажанах, происходит снижение артериального давления.

— Натрия в нашей пище очень много, мы любим солененькое, потому что в природе его мало. Чтобы уравновесить натрий, нам нужен калий, который есть в баклажанах, — говорит эксперт.

Также эти овощи благотворно влияют на уровень холестерина.

— Баклажаны снижают уровень холестерина из-за пектина и клетчатки. Они богаты пищевыми волокнами, которые можно подразделить на грубые и мягкие, желательно два к одному. Грубые задерживают соли тяжелых металлов, радионуклиды, а мягкие — идут на питание микрофлоры, то есть оказывают пребиотическое действие, — рассказывает доктор.

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