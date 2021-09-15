Радиопередачи «Незабытая музыка» прозвучат в Музее Победы 19 сентября

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Музей Победы 19 сентября приглашает посетителей послушать две радиопередачи цикла «Незабытая музыка». Гости музея познакомятся с историей создания песни «Катюша» и творчеством композитора Сигизмунда Каца.

В 1938 году поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали песню «Катюша». Для нее было создано более 100 вариантов мелодии. С началом Великой Отечественной войны песня приобрела особый смысл.

Второй эфир — лекция о творчестве композитора Сигизмунда Каца — познакомит слушателей с одной из самых знаменитых его песен — «Шумел сурово брянский лес». Идею создания песни предложил политработник Брянского фронта Серафим Китаев, чтобы поддержать боевой дух в партизанских отрядах.

Посетители узнают, что композитор, автор оперы «Капитанская дочка» стал известен еще в конце 1930-х годов, а в военное время написал около ста песен, среди которых «Два Максима», «Не пыли дороженька» и другие.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

Кроме того, в воскресенье в Музее Победы пройдет День оружейника, посвященный 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. В программе праздника: мастер-классы по сборке и разборке оружия, лазерный тир, концерт, показ документальных фильмов и выставка боевых трофеев, найденных поисковым объединением «Тризна».