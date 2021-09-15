Мосгорсуд отменил домашний арест главе агентства по делу о торговле детьми

Фото: Пресс-служба суда

Мосгоруд отменил постановление суда первой инстанции в отношении генерального директора агентства по делу о торговле детьми. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 15 сентября.

— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 23 августа 2021 года Сергею Мазуру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 октября 2021 года. Постановление было обжаловано в апелляционном суде, — говорится в сообщении.

Суд по итогам рассмотрения материалов дела отменил постановление суда первой инстанции. Материалы были направлены на новое рассмотрение в Пресненский суд.

23 августа сообщалось, что Пресненский суд отправил под домашний арест до 20 октября генерального директора агентства суррогатного материнства «ФертиХелп» Сергея Мазура.

Мазур подозревается в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Торговля людьми». Следствие обратилось в суд с требованием заключить его под стражу.

Он также является соучредителем стоматологической клиники «Медэко».

5 августа Первый апелляционный суд удовлетворил представление прокуратуры, которая обжаловала решение Мосгорсуда о переводе из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, среди которых трое врачей и глава медицинского центра.