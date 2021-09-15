Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мосгорсуд отменил домашний арест главе агентства по делу о торговле детьми

Иван Юминов

Происшествия
Мосгорсуд отменил домашний арест главе агентства по делу о торговле детьми
Фото: Пресс-служба суда

Мосгоруд отменил постановление суда первой инстанции в отношении генерального директора агентства по делу о торговле детьми. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 15 сентября.

— Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 23 августа 2021 года Сергею Мазуру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 20 октября 2021 года. Постановление было обжаловано в апелляционном суде, — говорится в сообщении.

Суд по итогам рассмотрения материалов дела отменил постановление суда первой инстанции. Материалы были направлены на новое рассмотрение в Пресненский суд.

23 августа сообщалось, что Пресненский суд отправил под домашний арест до 20 октября генерального директора агентства суррогатного материнства «ФертиХелп» Сергея Мазура.

Мазур подозревается в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Торговля людьми». Следствие обратилось в суд с требованием заключить его под стражу.

Он также является соучредителем стоматологической клиники «Медэко».

5 августа Первый апелляционный суд удовлетворил представление прокуратуры, которая обжаловала решение Мосгорсуда о переводе из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, среди которых трое врачей и глава медицинского центра.

Читайте также:
МосгорсудДетидомашний арест
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте