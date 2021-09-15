Расселение 18 домов на первом этапе реновации планируется в Головинском районе Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Северный административный округ, Головинский район Карта всех событий

Новое жилье получат жители 18 домов в Головинском районе в Северном административном округе (САО) Москвы в рамках реализации первого этапа переселения по программе реновации жилищного фонда. Об этом в среду, 15 сентября, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в июне 2021 года в домах на Онежской и Смольной улицах уже начался процесс переезда жильцов.

— За это время более 30 семей уже въехали в новые квартиры. Всего же в Головинском районе до 2024 года запланировано расселить жителей 18 домов, — сообщил глава ведомства.

Новостройки по реновации возвели на Флотской и Авангардной улицах.

— Из 16 подобранных на территории района стартовых площадок восемь объектов возводятся и проектируются, три новостройки заселяются, один дом введен в эксплуатацию и готовится к началу переселения, на четырех корпусах идет подготовка к строительно-монтажным работам, — добавил Сергей Левкин.

Всего в Головинском районе 137 жилых домов, подлежащих переселению по программе реновации. Их площадь составляет почти полмиллиона квадратных метров. Здания на Михалковской и Солнечногорской улицах после переезда жильцов перепрофилируют под современное использование.

В среду, 15 сентября, руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.