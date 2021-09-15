Движение восстановили после крупного ДТП на северо-востоке Москвы
Городские службы восстановили движение после крупной аварии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 15 сентября.
— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Инцидент произошел в 1-м Алтуфьевском путепроводе. В аварии столкнулись пять автомобилей и один мотоцикл.
Движение в результате происшествия в сторону центра было затруднено на 1,8 километра. Водителям рекомендовалось объезжать данный участок.
14 сентября в департаменте сообщили о ДТП с участием трех автомобилей на внешней стороне Лефортовского тоннеля. В ведомстве уточнили, что авария случилась после пересечения магистрали с Красноказарменной улицей.
В результате происшествия временно было заняты две полосы движения в сторону пересечения с Головинской набережной.