Движение восстановили после крупного ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 1-й Алтуфьевский путепровод Карта всех событий

Городские службы восстановили движение после крупной аварии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 15 сентября.

— Движение восстановлено, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в 1-м Алтуфьевском путепроводе. В аварии столкнулись пять автомобилей и один мотоцикл.

Движение в результате происшествия в сторону центра было затруднено на 1,8 километра. Водителям рекомендовалось объезжать данный участок.

14 сентября в департаменте сообщили о ДТП с участием трех автомобилей на внешней стороне Лефортовского тоннеля. В ведомстве уточнили, что авария случилась после пересечения магистрали с Красноказарменной улицей.

В результате происшествия временно было заняты две полосы движения в сторону пересечения с Головинской набережной.