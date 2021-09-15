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Пять автомобилей и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пять автомобилей и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, 1-й Алтуфьевский путепровод Карта всех событий

Авария с участием пяти автомобилей и мотоцикла произошла на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 15 сентября.

— На 1-м Алтуфьевском путепроводе произошла авария с участием пяти автомобилей и одного мотоцикла. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется, — говорится в сообщении.

Движение в сторону центра, как уточнили в ведомстве, затруднено на 1,8 километра. Водителям рекомендовано объезжать данный участок, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пять автомобилей и мотоцикл столкнулись на северо-востоке МосквыФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

14 сентября в департаменте сообщили о ДТП с участием трех автомобилей на внешней стороне Лефортовского тоннеля. В ведомстве уточнили, что авария случилась после пересечения магистрали с Красноказарменной улицей.

В результате происшествия временно было заняты две полосы движения в сторону пересечения с Головинской набережной.

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