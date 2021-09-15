Пяти фигурантам дела Арашуковых продлили арест на три месяца

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мосгорсуд на три месяца продлил меру пресечения пяти фигурантам дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 15 сентября.

— Арашукову Р. Т., Арашукову Р. Р., Булатову К. А, Бетуганову Т. А, Филиппову А. А. продлена мера пресечения в виде содержания под стражей всем на три месяца, до 7 января 2021 года, — говорится в сообщении.

При этом Гузеру Хашукаеву продлили домашний арест на аналогичный срок.

22 июля Басманный суд удовлетворил требование Генпрокуратуры об изъятии и обращении в доход государства имущества Арашукова и экс-депутата народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова.

Во время нахождения на различных постах Арашуковы, по информации Генпрокуратуры, приобрели 97 объектов недвижимости на сумму 1,494 миллиарда рублей, 22 автомобиля стоимостью более 83 миллионов рублей, а также шесть слитков золота дороже 54 миллионов рублей. Для того чтобы скрыть владение данным имуществом, они записывали его на родственников, охранников и водителей, уточнили в ведомстве.

15 июля сообщалось, что Мосгорсуд удовлетворил ходатайство стороны защиты, чтобы дело в отношении шести фигурантов рассматривалось при участии присяжных.

Дело Арашуковых

В январе 2019 года силовики задержали бывшего сенатора Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей.

Также экс-сенатору предъявили обвинение в хищении природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Фигурантам дела Арашуковых предъявлены обвинения по статьям «Убийство», «Присвоение или растрата», «Превышение должностных полномочий», «Подкуп или принуждение к даче показаний, уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», а также «Заведомо ложный донос».