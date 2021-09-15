Центр обработки данных построят в ЮАО Москвы

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Россия, Москва, Дорожная улица Карта всех событий

Современный центр обработки данных возведут в Южном административном округе (ЮАО) Москвы на Дорожной улице. Об этом в среду, 15 сентября, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

До этого мэр города Сергей Собянин отметил, что дата-центры нужны Москве не только для совершенствования современных технологий, но и для защиты от техногенных аварий.

— Центр обработки данных выполняет важнейшую роль для многих предприятий. Поскольку в нем хранятся данные для важных бизнес-процессов, которым необходима безопасность и надежность передачи этих данных, — заявила руководитель ведомства.

Юлиана Княжевская также добавила, что центры обработки данных обеспечивают город новыми рабочими местами для профильных специалистов.

Площадь нового учреждения составит около 37 тысяч квадратных метров. Здесь разместят серверы непрерывного функционирования многих информационных и аналитических процессов. Такие центры обеспечивают качественную и надежную работу облачных провайдеров и предприятий.

В среду, 15 сентября, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» новый резидент создаст центр обработки данных на площадке «Печатники». Цель проекта — обработка большого объема данных и развитие государственных информационных систем и аналитики.