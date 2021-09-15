Центр обработки данных появится на площадке технополиса «Москва»

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На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» новый резидент создаст центр обработки данных на площадке «Печатники». Об этом в среду, 15 сентября, рассказал руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

По его словам, новый дата-центр станет шестым на территории технополиса. Его цель — обработка большого объема данных и развитие государственных информационных систем и аналитики.

— Инвестиции в проект составят более 120 миллионов рублей, в результате будет создано 27 новых рабочих мест, — заявил глава ведомства.

Такой проект ОЭЗ планирует ввести в эксплуатацию к 2022 году. Площадь здания составит свыше 800 квадратных метров. Услуги учреждения будут соответствовать требованиям заказчиков-резидентов технополиса «Москва» игосударственных и коммерческих партнеров из направлений цифровизации и цифровой рекламы.

— Создание собственного Центра обработки бухгалтерских данных (ЦОБД) поможет усилить кластер информационно-коммуникационных технологий столичной ОЭЗ, — добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Во вторник, 14 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые шесть месяцев 2021 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили свыше 280 миллионов рублей налоговых льгот.Эти значения в 1,7 раза превышают результаты аналогичного периода 2020 года.