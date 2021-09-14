Резиденты технополиса «Москва» сэкономили более 280 миллионов рублей в 2021 году

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За первые шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили свыше 280 миллионов рублей налоговых льгот. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, такой показатель в 1,7 раза превышает результаты аналогичного периода 2020 года.

Он также добавил, что 269 миллионов из общей суммы льгот пришлись на уплату налогов в столичный бюджет.

— Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3,2 миллиарда рублей, — уточнил заммэра.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров в свою очередь добавил, что за первое полугодие текущего года резиденты технополиса уплатили налоги на сумму в размере более 1,6 миллиарда рублей. Налоговые отчисления при этом составили свыше 13 миллиардов.

Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев уточнил, что резиденты экономят 17 процентов на налоге на прибыль в региональные части экономической зоны.

Сэкономленные деньги предприятия вкладывают в инновационные технологии и современное оборудование, передали на официальном сайте мэра Москвы.

За первые шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 1,7 раза увеличили показатели производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с 2019 годом — в два раза. Владимир Ефимов также рассказал, что за этот период на предприятиях технополиса организовали более 800 новых рабочих мест.