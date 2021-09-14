Резиденты технополиса «Москва» сэкономили более 280 миллионов рублей в 2021 году
За первые шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили свыше 280 миллионов рублей налоговых льгот. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, такой показатель в 1,7 раза превышает результаты аналогичного периода 2020 года.
Он также добавил, что 269 миллионов из общей суммы льгот пришлись на уплату налогов в столичный бюджет.
— Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3,2 миллиарда рублей, — уточнил заммэра.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров в свою очередь добавил, что за первое полугодие текущего года резиденты технополиса уплатили налоги на сумму в размере более 1,6 миллиарда рублей. Налоговые отчисления при этом составили свыше 13 миллиардов.
Генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев уточнил, что резиденты экономят 17 процентов на налоге на прибыль в региональные части экономической зоны.
Сэкономленные деньги предприятия вкладывают в инновационные технологии и современное оборудование, передали на официальном сайте мэра Москвы.
За первые шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 1,7 раза увеличили показатели производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с 2019 годом — в два раза. Владимир Ефимов также рассказал, что за этот период на предприятиях технополиса организовали более 800 новых рабочих мест.