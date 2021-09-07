Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Резиденты технополиса «Москва» в два раза увеличили выпуск продукции за полгода

Анастасия Колоскова

Город
Резиденты технополиса «Москва» в два раза увеличили выпуск продукции за полгода
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, Зеленоград, территория ОЭЗ Технополис Москва Карта всех событий

За первые шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 1,7 раза увеличили показатели производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с 2019 годом — в два раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом полугодии этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 10,2 миллиарда рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в два раза выше показателя первого полугодия 2019 года. Основной объем — 56 процентов — обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукцию на 5,7 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли предприятия, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, — 2,1 миллиарда рублей, а также фармацевтического и медицинского кластера — 1,4 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

По его словам, за этот период на предприятиях технополиса «Москва» организовали более 800 новых рабочих мест.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что лидирующие показатели в этом отношении принадлежат компаниям, которые работают сфере медицинских технологий и фармацевтики. Они обеспечили 76 процентов рабочих мест.

— Также новых сотрудников активно принимали в свои ряды разработчики информационно-телекоммуникационных технологий и производители микроэлектроники, — добавил он.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, в свою очередь, подчеркнул, что резиденты технополиса занимаются выпуском большого спектра инновационной продукции. За период их работы объемы производства ОЭЗ превысили 100 миллиардов рублей. Также в ней появилось более восьми тысяч высокотехнологичных рабочих мест, пишет официальный сайт мэра Москвы.

6 сентября Геннадий Дегтев рассказал о резиденте технополиса «Москва», который разработал решение для оцифровки школьного инвентаря. По его словам, такая разработка позволит моментально производить учет оборудования и облегчит ведение хозяйства.

Читайте также:
технополис «Москва»Технологии и инновациипроизводство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте