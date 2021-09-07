Резиденты технополиса «Москва» в два раза увеличили выпуск продукции за полгода

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За первые шесть месяцев текущего года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в 1,7 раза увеличили показатели производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с 2019 годом — в два раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом полугодии этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 10,2 миллиарда рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в два раза выше показателя первого полугодия 2019 года. Основной объем — 56 процентов — обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукцию на 5,7 миллиарда рублей. В тройку лидеров вошли предприятия, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, — 2,1 миллиарда рублей, а также фармацевтического и медицинского кластера — 1,4 миллиарда рублей, — рассказал заммэра.

По его словам, за этот период на предприятиях технополиса «Москва» организовали более 800 новых рабочих мест.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что лидирующие показатели в этом отношении принадлежат компаниям, которые работают сфере медицинских технологий и фармацевтики. Они обеспечили 76 процентов рабочих мест.

— Также новых сотрудников активно принимали в свои ряды разработчики информационно-телекоммуникационных технологий и производители микроэлектроники, — добавил он.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев, в свою очередь, подчеркнул, что резиденты технополиса занимаются выпуском большого спектра инновационной продукции. За период их работы объемы производства ОЭЗ превысили 100 миллиардов рублей. Также в ней появилось более восьми тысяч высокотехнологичных рабочих мест, пишет официальный сайт мэра Москвы.

6 сентября Геннадий Дегтев рассказал о резиденте технополиса «Москва», который разработал решение для оцифровки школьного инвентаря. По его словам, такая разработка позволит моментально производить учет оборудования и облегчит ведение хозяйства.