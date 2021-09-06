Технополис «Москва» создал систему для оцифровки инвентаря в школах

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал решение для оцифровки школьного инвентаря. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе организации со ссылкой на слова гендиректора Геннадия Дегтева.

По его словам, такая разработка позволит моментально производить учет оборудования и облегчит ведение хозяйства.

Генеральный директор отметил, что создателем системы стало предприятие «Микрон», которое представило «RFID-инвентаризацию для образовательных учреждений».

— В линейке резидента особой экономической зоны столицы представлен большой выбор инструментов для оцифровки и учета объектов различного характера — от складских запасов продукции до детских площадок и зданий, — сообщил Геннадий Дегтев.

Он добавил, что разработка пополнила перечень микроэлектронных решений ОЭЗ, среди которых интерактивные панели, учебные стенды, развивающие лаборатории и другие.

Созданное резидентом решение включает в себя несколько самоклеящихся меток для маркировки предметов, мобильный считыватель и необходимое программное обеспечение. RFID-инвентаризация окажет помощь в обслуживании объектов учета и оптимизирует расходы и время.

— Мебель, оборудование, учебные пособия, инвентарь постоянно должны быть в наличии и использоваться в учебном процессе. Все это имущество требует постоянного учета и контроля, что отнимает значительное время у персонала. Мы помогаем автоматизировать эти рутинные задачи коробочным RFID-решением, — подытожили на сайте технополиса «Москва» со ссылкой на гендиректора по коммерческой деятельности организации «Микрон» Евгения Кузьмина.

В среду, 1 сентября, ОЭЗ «Технополис «Москва» с участием резидентов провела для московских школьников старших классов «ТехноУроки». Детям рассказали о современных технологиях и способах производства и актуальных профессиях.