«ТехноУроки» провели в московских школах в День знаний

Фото: Пресс-служба Технополиса Москва

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» с участием резидентов провела для московских школьников старших классов «ТехноУроки» в День знаний. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе организации.

Детям рассказали о современных технологиях и способах производства и актуальных профессиях. Лекцию прочитал генеральный директор московской ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Для будущих выпускников, которые стоят на пороге выбора специальности, диалог с представителями технологического сообщества может стать стимулом к погружению в мир инноваций и профессий будущего. Проекты особой экономической зоны Москвы по промышленному туризму, образованию, стажировкам помогут им продолжить знакомство с современной промышленностью и в будущем внести в ее развитие свой вклад, — отметил гендиректор.

По его словам, в текущем году около 200 студентов стажировались в крупных компаниях Особой экономической зоны.

Участниками уроков стали разработчики робототехники, производители образовательного оборудования, представители аддитивных технологий и многие другие.

За 45 минут школьникам рассказали о конкурентоспособной российской продукции и высокотехнологичных условиях ведения бизнеса.

— Самые активные и заинтересованные школьники смогут впоследствии продолжить изучать темы «ТехноУрока» в ходе экскурсий по территории ОЭЗ и на производствах различных компаний, — подытожили в пресс-службе.

В среду, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» попросил школьников страны помогать первоклассникам и поздравил всех с Днем знаний.