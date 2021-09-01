Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин попросил школьников страны помогать первоклассникам и поздравил всех с Днем знаний, 1 сентября. Об этом он заявил на встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» в пятницу, 1 сентября.

В первую очередь российский лидер поздравил «малышей, первоклашек», их родителей, бабушек и воспитателей. По его словам, школа для первоклашек — это «новая страница в жизни, начало их судьбы с точки зрения получения знаний и выбора своего места в жизни».

— У нас один из самых любимых праздников в стране — это Рождество и Новый год, но ведь и 1 сентября это тоже новый год, учебный год, — отметил Путин.

Президент обратился к учащимся средних и старших классов с просьбой, чтобы они тепло приняли малышей в своих школах, поддерживали их и помогали им, пишет ТАСС.

До этогоВладимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

Также президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.