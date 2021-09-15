Музей Москвы открывает сезон детских спектаклей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Детский центр Музея Москвы с 19 сентября приглашает взрослых и детей на семейные спектакли от лучших камерных театров города.

Откроет сезон постановка Театра из пластилина «Улитка и кит» по мотивам сказки Джулии Дональдсон.

В афише 25 сентября и 30 октября спектакль «Эмили Браун и ее кролик» от продюсерского бюро «Опус» и театра «Моника и дрозд».

Театр из пластилина 3 октября покажет спектакль «Тюлька» про подводный мир, приключения и одну маленькую фантазерку. А 9 октября постановку «Лучше мамы зверя нет» презентует Vдруг-театр. «Игровой перформанс-клоунада» от Импрессивной клоунады можно будет увидеть 23 октября.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку» до 16 ноября проходит на сценах Москвы. Зрители увидят более 40 спектаклей — музыкальные трагедии, оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, детские постановки. В рамках форума пройдет мини-фестиваль, посвященный 55-летию со дня основания первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей и юношества, основанного Наталией Сац.