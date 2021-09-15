Выставка «Неотпитая чаша. Монгольский Алтай» откроется в Музее Востока

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Государственный музей Востока представляет персональную выставку заслуженного художника России Анатолия Прокопьевича Щетинина «Неотпитая чаша. Монгольский Алтай». Экспозиция приурочена к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

Посетители увидят запечатленные на картинах бескрайние просторы Алтая, который раскинулся от предгорий Белухи, от сибирских границ России до отрогов древних гор Монголии. На тюркском наречии название «Алтай» означает «Золотая гора». Восхищенный этой чудесной землей, художник выплеснул на палитру золото своих чувств.

В экспозиции представлены, в том числе, пейзаж «Солнечный день», полотна «Даян-Нуур. Вечереет», «Сергалы. Монголия», «На рассвете в Цэнгэл Сомоне», «Портрет монголки Няндаваа Жаргалсурэн». За прошедшие десятилетия художником создано полсотни произведений на монгольскую и алтайскую тематику. Заснеженные горы, изумрудные реки, одинокие юрты в степи, лица монголов — все это таинственный мир, притягивающий своими необычными образами и яркими красками.

Выставка открыта с 23 сентября по 21 ноября, сообщается на сайте музея.

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