Золотая во всех смыслах: каким знакам зодиака эта осень принесет богатство

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Наступившая осень для большинства людей окажется периодом обогащения. Даже закоренелые скептики заметят, что у них неожиданно появились новые возможности и перспективы, уверена шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Она составила список знаков зодиака, чье финансовое положение улучшится в ближайшее время.

Козерог

Эта осень окажется для вас золотой, причем во всех смыслах этого слова. Золото будет повсюду — в отношениях, на работе, в творчестве. Вас ждут невероятный финансовый рост и интересные заманчивые предложения. Осень окажется для вас началом чего-то нового, позитивного, яркого и незабываемого.

Овен

Большая удача в финансовых делах ждет представителей знака Овен. Еще несколько месяцев назад они могли жаловаться на невезение, отказывать себе в различных мелочах. Однако уже сейчас Овны без опасения могут позволить себе больше. Осенью у представителей знака получится нацелиться на волну удачи. Звезды советуют вам двигаться вперед, завоевывать вершины и не останавливаться перед преградами. А еще можно попытать судьбу и приобрести несколько лотерейных билетиков.

Рак

Ракам можно сыграть в денежные игры с судьбой, невзирая на то что они такими вещами обычно не увлекаются. Не бойтесь купить лотерейный билет либо товар, где главным призом является квартира. Однако это лишь один из вариантов стать богаче. Обдумайте хорошо, не жертвовали ли вы собственными мечтами ради кого-то? Может быть, пришло время вернуться к истокам и вновь обрести прежние цели, чтобы достичь их в этот раз. Вселенная способствует юношеским желаниям Рака. Это один из немногочисленных знаков, которые смогут получить еще один шанс от судьбы. И его нужно использовать по полной. Также Раков ждет удача в вопросах недвижимости. Поэтому сентябрь для вас — это оптимальное время для приобретения, продажи жилья, ремонта, аренды и строительства.

Скорпион

Представителям этого знака сейчас лучше не лениться, поскольку нерешительность, сомнения и промедления будут расцениваться Вселенной не иначе как слабость, нежелание получить ценнейшую награду в виде немалой денежной суммы. Знание, что в будущем вас ждет большая финансовая удача, должно мотивировать на активные действия. Не оставляйте ничего на потом, судьба не любит ждать, пока вы будете готовы. Если купить в сентябре автомобиль либо новый телефон, то они будут служить вам очень долго. Для Стрельцов сентябрь — это также хорошее время для заключения сделок. Если будут поступать интересные предложения со стороны партнеров, отнеситесь к ним с большой серьезностью.

Дева

В сентябре Девам не придется беспокоиться из-за нехватки денег. Звезды обещают представителями этого знака большие денежные премии. Здоровье Дев также не подведет, в этот период снижен риск заболеваемости. Впереди ожидаются приятные встречи и большое количество радостных моментов. У вас появится достаточно времени, чтобы заняться творчеством и любимым хобби, на этом вы тоже сможете хорошо заработать.