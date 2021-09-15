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Первые 500 победителей лотереи среди привитых определены в России

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Первые 500 победителей лотереи среди привитых определены в России
Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Подведены итоги первого розыгрыша денежных призов среди привитых от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе проекта «Бонус за здоровье» в среду, 15 сентября.

Всего на данном этапе определили 500 победителей. Номера выигравших сертификатов можно будет узнать на сайте проекта.

В рамках проекта будут награждены тысяча россиян, которые привились от COVID-19 до 1 сентября. Каждого ожидает приз в размере 100 тысяч рублей, отмечает RT.

14 сентября глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что более 700 тысяч россиян с коронавирусом находятся под наблюдением врачей. Он добавил, что система здравоохранения готова к оказанию медицинской помощи, но сохраняется большая нагрузка на нее.

Первоочередная задача — оборвать эпидемический процесс, подчеркнул министр. Главным и верным путем является вакцинация населения, уточнил он. Всего на данный момент в России привились от COVID-19 более 46 миллионов человек.

Период запаса препаратов от коронавируса, по его словам, составляет около одного месяца в каждом регионе. Почти 12 тысяч пунктов вакцинации с учетом выездных бригад работают по всей России, заключил Мурашко.

26 августа Минздрав зарегистрировал пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в стране зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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