Адреса избирательных участков в столице появились на официальном сайте мэра Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новый сервис на официальном сайте мэра Москвы поможет жителям города найти избирательный участок для голосования на выборах в Государственную думу РФ 17–19 сентября.

Отмечается, что система также выдает телефон участка избирательной комиссии (УИК) и строит маршрут до нужного адреса. Перед использованием сервиса необходимо ввести только адрес регистрации.

— На все вопросы избирателей, которые планируют голосовать на участках, ответят по телефону Единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Специалисты подскажут, кто может принять участие в выборах, ответят на вопросы о голосовании вне участков и помогут найти свой избирательный участок, — написали на официальном сайте мэра Москвы.

В среду, 15 сентября, мэр столицы Сергей Собянин, возглавляющий московский список «Единой России» на выборах в Государственную думу, представил свою команду. Перечень кандидатов включил действующих депутатов Госдумы, а также общественных деятелей, выдвинувших свои кандидатуры впервые.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.