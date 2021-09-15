СК обнаружил тело пропавшей в июне в Орловской области девочки

Фото: СК РФ

Следственному комитету (СК) России удалось обнаружить тело девятилетней девочки, которая пропала в июне в Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 15 сентября.

— В настоящее время следователями проводился осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении.

Ребенок пропала 18 июня в селе Казарь. В рамках оперативно-разыскных мероприятий был найден схрон в подвале многоквартирного дома, где и было обнаружено ее тело.

Ведомство по подозрению в убийстве задержало местного жителя. В отношении него на данный момент проводятся следственные действия.

Ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, отмечается на сайте СК.

13 сентября в СК сообщили, что ранее судимому мужчине, напавшему на девятилетнюю школьницу в Солнечногорске, предъявили обвинение в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

По данным следствия, 11 сентября он возле многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо напал на девочку и похитил у нее мобильный телефон, несколько раз ударив ее по лицу. 12 сентября в СК по Подмосковью сообщили, что нападавший был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Во время допроса злоумышленник признался, что собирался совершить в отношении девочки преступление против ее половой неприкосновенности, однако его планам помешали прохожие. В результате он был вынужден отпустить школьницу.