Apple сняла с продажи смартфоны iPhone XR и iPhone 12 Pro

Фото: Apple

Компания Apple после очередной онлайн-презентации сняла с продажи несколько моделей iPhone.

Речь идет об iPhone XR, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. При этом покупателям доступна вся линейка iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11, а также iPhone SE второго поколения, следует из информации на сайте корпорации.

14 сентября Apple представила iPhone 13. В нем установлен процессор Apple A15 Bionic с шестиядерным процессом и четырехъядерным графическим процессором. Также инженеры уменьшили «челку» сверху экрана и добавили функцию Always on Display.

Стоимость iPhone 13 — от 79 990 рублей, iPhone 13 mini — от 69 990 рублей. iPhone 13 Pro стоит от 99 990 рублей, iPhone 13 Pro Max — от 109 990 рублей.

Кроме того, компания из Купертино представила новое поколение планшетов iPad и iPad mini. Базовая модель осталась в прошлогоднем корпусе с экраном 10,2 дюйма, но получила множество изменений.

Так, на нее установили процессор Apple A13, а также улучшили фронтальную камеру до 12 мегапикселей и добавили поддержку активного пера Apple Pencil.

Стартовая цена в США на него составит 329 долларов, в продажу планшет поступит на следующей неделе. iPad mini внешне стал напоминать iPad Pro, также у него увеличили экран до 8,3 дюйма, цена на гаджет стартует от 499 долларов.