Детская студия и лаборатория для юных режиссеров откроются в Театре кукол

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Детская студия и лаборатория для молодых режиссеров откроется в Государственном академическом театре кукол имени С. В. Образцова в Москве. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Директор театра Елена Булукова отметила, что работа новых секций начнется в текущем театральном сезоне.

Также в первом квартале 2022 года в культурном учреждении стартует работа «Лаборатории Ц». В этом проекте примут участие юные команды режиссеров, художников и композиторов.

— Участники проекта должны будут представить десятиминутные эскизы на заданную тематику. Для финалистов будут предусмотрены условия для постановок в региональных театрах или на сцене Театра Образцова, — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение от пресс-службы ведомства.

Детский центр Музея Москвы с 19 сентября приглашает взрослых и детей на семейные спектакли от лучших камерных театров города. Откроет театральный сезон постановка Театра из пластилина «Улитка и кит» по мотивам сказки Джулии Дональдсон.