Названы пять имен, обладатели которых живут дольше других людей

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Эзотерики считают, что на продолжительность жизни влияют как здоровье, так и черты характера, определяемые именем. Им удалось выделить пять имен, обладатели которых обычно живут дольше других.

Мария

Этим женщинам характерна спокойность и нежность. Данные черты характера делают их нервную систему крепче, чем у остальных.

Кроме того, носители этого имени с детства реже болеют и быстрее восстанавливаются после недугов. Эти уникальные черты позволяют Мариям жить до глубокой старости.

Антон

Люди с таким именем, как правило, вырастают в тех, кто четко себе представляет намеченные цели. Аналогичное отношение у них и к здоровью, что автоматически исключает вредные привычки, а вместе с тем и регулярные болезни.

Если такому мужчине удастся совместить эти черты с любимой профессией, то продолжительная жизнь почти гарантирована.

Алла

Уже с малых лет получившие это имя девочки отличаются здоровьем и лидерскими качествами. Эти характеристики они берут с собой и во взрослую жизнь, что позволяет им регулярно оказываться на руководящих должностях.

Если обладательницам этих имен удается внимательно относиться к здоровью на протяжении жизни, то у них есть все шансы дожить до глубокой старости.

Константин

Мужчинам с этим именем не помешают даже вредные привычки. При этом их доброжелательность и тактичность позволяют иметь множество друзей, готовых прийти на помощь.

Светлана

Девочки с этим именем могут регулярно болеть в детстве, но их иммунитет укрепляется к 20 годам. После этого они, как правило, забывают о походах в поликлинику и об обращениях к врачам.

Внутренняя невозмутимость и стремление игнорировать пустяки позволяют женщинам по имени Светлана жить дольше и спокойнее, отмечает Пятый канал.