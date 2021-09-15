Астрологи перечислили наиболее расположенные к алкоголизму знаки зодиака

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Астрологи рассказали, представители каких знаков зодиака чаще всего страдают от злоупотребления спиртными напитками.

Список возглавили Скорпионы. Несмотря на внешние сильные и волевые качества характера, в глубине души у таких людей кроется ранимость и тонкость. Скорпионы не любят показывать свои настоящие эмоции и делиться сокровенным с окружающими людьми. Из-за этого спасение от своего горя они часто видят в алкоголе. Однако это может привести к необратимым последствиям.

Специалисты отметили, что Рыбы тоже подвержены такому недугу. Часто представители этого знака зодиакального круга много переживают, думают и разбирают неразрешенные проблемы прошлого. Из-за этого такие люди находят утешение в употреблении алкогольных напитков.

Активные и жизнерадостные Близнецы любят выпить, утверждают эксперты. Однако они энергичны и в обычном состоянии, поэтому друзьям часто сложно отличить, когда представители этого знака зодиака действительно опьянели. Алкоголь Близнецы чаще всего используют для раскрепощения и избавления от давления общественного мнения. Однако такое пристрастие может обернуться в зависимость, заключил телеканал «360» со ссылкой на слова специалистов.

Астролог Павел Глоба рассказал, какие три знака зодиака имеют реальный шанс неожиданно разбогатеть во второй месяц осени.