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Астролог назвала самые важные и судьбоносные дни в сентябре текущего года

Виктория Сикерина

Общество
Астролог назвала самые важные и судьбоносные дни в сентябре текущего года
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Звезды влияют на распорядок дня и на результаты в его завершении. Из-за этого планировать ответственные дела или устраивать встречи лучше тогда, когда есть полная уверенность вуспехе. Такое мнение высказала в среду, 15 сентября, астролог и нумеролог Юлия Леонова и назвала самые удачные и важные дни в сентябре текущего года.

Специалист отметила, что 17 сентября — день «экадаши», то есть 11-й день после полнолуния и новолуния. В это время лучше не участвовать в активной социальной жизни, а остаться дома. При этом в этот день важно правильно питаться и особое внимание уделять зернобобовым продуктам.

Полнолуние 21 сентября тоже станет важным днем в текущем месяце. В это время эксперт посоветовала с осторожностью демонстрировать свои настоящие эмоции, так как они будут по-особенному яркими. Такое явления связано с луной, которая влияет на настроение человека и повышает уровень его интуиции. Из-за этого пристальное внимание стоит уделить женским духовным практикам, которые направят жизнь в нужное русло.

Пятый канал со ссылкой на слова астролога заключил, что благоприятными также считаются 18, 23 и 27 сентября в этом году.

В среду, 15 сентября, астрологи назвали знаки зодиака, которые в большей степени подвержены алкогольной зависимости.

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