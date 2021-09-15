Аксенов назвал «дном и отстоем» популярных среди молодежи знаменитостей

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Тренд доверия российской молодежи к блогерам и артистам шоу-бизнеса является неправильным. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в среду, 15 сентября.

— Главное, кто будет через десять лет реализовывать эти программы, кому мы все это передадим? Сегодня мы видим, как акценты смещаются и кто пользуется доверием среди молодежи, — рассказал он.

Среди этих людей, по его словам, нет врачей и педагогов, но есть блогеры и представители шоу-бизнеса. В десятке рейтинга доверия молодежи «самое дно», люди, которые никакой пользы стране не приносят, подчеркнул Аксенов.

Они двигаются вперед, чтобы обеспечить деградацию общества, это «просто отстой», добавил руководитель региона. Блогеры, сетует он, получают деньги и массу просмотров лишь за то, что высказываются матом или показывают «какую-то часть тела». Из этого следует, что подготовка кадров на сегодняшний день является основным вопросом, заключил Аксенов.

Результаты исследования компании Romir Influence Ranking показали, что рэпер Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у молодежи в России. На втором месте оказался исполнитель Егор Крид, а тройку замкнул блогер Антон Птушкин, отмечает РИА Новости.

9 сентября на телеведущую Анастасию Ивлееву обрушился шквал критики после того, как она в беседе с Ксенией Собчак не смогла назвать автора романа «Отцы и дети» и ответить на другие вопросы из школьной программы.

Так, в замешательство телезвезду поставили просьбы назвать фамилию Петра I и перевести на английский фразу «Быть или не быть». При этом Ивлеева подчеркнула, что она «тупая» и может чего-то не знать, но это не мешает ей жить и зарабатывать деньги.