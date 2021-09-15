Глава СК поставил на контроль дело об издевательствах над ребенком в больнице

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести объективное расследование дела с мальчиком, которого незаконно лишали свободы в одной из больниц Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 15 сентября, сообщается на сайте СК РФ.

Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям не только врачей, но и руководства детского дома, органов опеки, и завершить следствие в ближайшее время.

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

СК возбудил дело по статье о незаконном лишении свободы. Согласно данным, неизвестные работники детской инфекционной больницы № 3 с 3 по 10 сентября систематически привязывали колготками мальчика к кровати и ножке стула. Ребенок был на попечении одного из детских домов Петербурга, он находился в туберкулезном отделении после лишения его матери и отца родительских прав.

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