Путин обратился к гражданам по случаю предстоящих выборов

Фото: Администрация президента РФ

Избрание нового состава Государственной думы является важнейшим событием в жизни страны. Об этом напомнил гражданам президент России Владимир Путин. Он призвал россиян прийти на избирательные участки 17, 18 или 19 сентября и проголосовать за кандидатов.

— Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России, — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что главный смысл выборов — это выражение воли народа как главного источника власти и реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны.

Путин напомнил, что обновленная Конституция России наделила Госдуму крайне значимыми полномочиями. В частности, Основной закон утверждает кандидатуры председателя правительства, его заместителей и федеральных министров.

В завершение речи президент призвал россиян принять участие в предстоящем голосовании — прийти на избирательные участки или воспользоваться сервисом дистанционного электронного голосования.

Адреса избирательных участков в столице появились на официальном сайте мэра Москвы. Новый сервис поможет жителям города найти избирательный участок для голосования на выборах в Государственную думу РФ 17–19 сентября.