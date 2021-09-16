Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО

Макрон заявил, что убит главарь «Исламского государства в Великой Сахаре»*

Юлия Курганова

В мире
Макрон заявил, что убит главарь «Исламского государства в Великой Сахаре»*
Фото:mutualite.fr / CC BY-NC-ND 2.0

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о ликвидации французскими войсками главаря террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре»*, которая является структурой «Исламского государства»*. Об этом он написал в четверг, 16 сентября, в соцсети Twitter.

— Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре»*, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле, — заявил французский лидер.

Позже слова президента подтвердила в Twitter глава Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Она уточнила, что лидер региональной ячейки ИГ* был убит в результате удара, нанесенного военнослужащими операции «Бархан».

Созданная весной 2015 года группировка «Исламское государство в Большой Сахаре»* является структурой ИГ*. Она появилась в результате раскола радикальной исламистской группировки «Аль-Мурабитун»*, действовавшей в Западной Африке.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию «Бархан» для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Нигере, Мавритании, Буркина-Фасо и Чаде.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.

Читайте также:
«Исламское государство»*Эммануэль Макронликвидированы боевики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте