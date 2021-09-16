Макрон заявил, что убит главарь «Исламского государства в Великой Сахаре»*

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о ликвидации французскими войсками главаря террористической группировки «Исламское государство в Великой Сахаре»*, которая является структурой «Исламского государства»*. Об этом он написал в четверг, 16 сентября, в соцсети Twitter.

— Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре»*, был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеле, — заявил французский лидер.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Позже слова президента подтвердила в Twitter глава Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли. Она уточнила, что лидер региональной ячейки ИГ* был убит в результате удара, нанесенного военнослужащими операции «Бархан».

Le chef de l’EIGS - n°1 de Daech au Sahel - est mort à la suite d’une frappe de la force Barkhane. Je félicite les militaires et agents de renseignement qui ont contribué à cette traque de longue haleine. C’est un coup décisif contre ce groupe terroriste. Notre combat continue. https://t.co/zqNPB3HCRN — Florence Parly (@florence_parly) September 15, 2021

Созданная весной 2015 года группировка «Исламское государство в Большой Сахаре»* является структурой ИГ*. Она появилась в результате раскола радикальной исламистской группировки «Аль-Мурабитун»*, действовавшей в Западной Африке.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию «Бархан» для борьбы с исламистскими группировками в Мали, Нигере, Мавритании, Буркина-Фасо и Чаде.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.