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Военный эксперт назвал препятствие для поставок «Железного купола» на Украину

Юлия Курганова

Общество
Военный эксперт назвал препятствие для поставок «Железного купола» на Украину
Фото: Avichai Socher / CC BY-SA 3.0

Соединенные Штаты не смогут передать Украине систему «Железный купол» без согласия Израиля, который является разработчиком и производителем данного вида противоракетной обороны. Такое мнение высказал военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что «Железный купол» является высокотехнологичной системой по перехвату ракет, которую Израиль использует против обстрела кустарными снарядами с палестинских территорий.

— Такого рода разработки Израиль поставляет только своим стратегическим союзникам и партнерам. Украина в их число не входит. Я не думаю, что без согласия правительства Израиля США могут осуществлять данные поставки, — сказал эксперт в беседе с порталом «360».

Коротченко отметил, что даже если Соединенные Штаты пойдут на реэкспорт вооружения, то это вызовет сильное недовольство израильских властей.

О возможной передаче США системы «Железный купол» Украине сообщило издание Politico со ссылкой на проект бюджета, который рассматривается конгрессом, и близкие источники. Пентагон купил два образца системы в 2019 году. Издание напомнило, что министр обороны Украины Андрей Таран уже говорил, что страна готова приобрести у Израиля их разработку. Но на такой шаг Тель-Авив не пошел из-за договоренностей с Москвой не поставлять вооружение на Украину в обмен на отказ продавать оружие Ирану. Также для сделки потребовалось бы согласие США, которые стали второй страной в мире, получившей «Железный купол».

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что отечественные бесшумные подводные лодки и беспилотники способны принести РФ победу в противостоянии с США в зоне Арктики. Беспилотники могут находиться в воде без подзарядки около двух недель, обладают хорошей маневренностью и их технологии, впоследствии позволят отказаться от воздухонезависимых установок.

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