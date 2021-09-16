Синоптики сообщили москвичам о погоде 16 сентября

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В четверг, 16 сентября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов. В Подмосковье температура будет 8-13 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области атмосферное давление немного подрастет, станет выше привычных значений. А средняя за сутки температура воздуха станет ниже нормы на 2-3 градуса, ветер стихнет. Содержание кислорода в воздухе довольно высокое.

Большинство людей в такую погоду чувствуют себя комфортно и не испытывают недомогания. Однако людям метеозависимым, особенно страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, следует внимательнее следить за самочувствием. При необходимости воспользоваться назначенными врачом лекарственными средствами. Осенью нужно проводить профилактику простудных заболеваний: поддерживать организм витаминами, делать зарядку по утрам, чаще бывать на свежем воздухе. Но выходя на улицу, одеваться нужно по погоде.

Синоптик сообщил о новой волне похолодания в Москве 19 сентября. Дневная температура опустится до плюс 5 градусов.