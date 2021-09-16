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Концерты Бузовой начали отменять из-за низкого спроса

Юлия Курганова

Общество
Концерты Бузовой начали отменять из-за низкого спроса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица и телеведущая Ольга Бузова не выступит в двух городах Вологодской области — Вологде и Череповце. Причиной отмены ее концертов стали низкие спросы.

Концертный график знаменитости на осень включал ее выступления на площадках «Вологдаконцерта» и Ледового дворца в Череповце, но их отменили. Организаторы из Вологды аргументировали свое решение низким потребительским спросом.

— Маленькая загрузка, количество билетов маленькое. Сезон только начался, очень по-разному ходят. Полтора года назад Бузова у нас собрала очень хорошо, в этот раз — плохо. Больше ходят на то, что новое — что привозим в первый раз. Была надежда на фанатов, но не получилось в этот раз, — сообщил организатор концерта певицы в Вологде, передает портал BLITZ+.

В Ледовом дворце, на сцену которого Бузова должна была выйти 30 сентября, причину отмены ее выступления не назвали.

Ольга Бузова задумалась о поступлении в аспирантуру истфака МГУ. По ее словам, на такой ответственный шаг ее вдохновил сериал «Историк». После просмотра певица начала активно читать историческую литературу и удивилась цикличности истории.

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