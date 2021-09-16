Экспорт молочной продукции Москвы увеличился почти на 55 процентов

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В первом полугодии 2021 экспорт молочной продукции составил 19,07 миллиона долларов, что на 54,9 процента больше, чем в прошлом году. Об этом рассказал в четверг, 16 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, доля столицы в общероссийском экспортеувеличилась до 12,6 процента.

— Столичный экспорт молочной продукции последние несколько лет показывает стабильно высокий рост. Так, в сравнении с первым полугодием 2019 года экспорт в денежном выражении вырос на 119,4 процента — более чем в два раза, с 8,69 миллиона долларов США до 19,07 миллиона долларов в январе — июне 2021 года, — пояснил Ефимов.

За первые шесть месяцев текущего года Москвы экспортировала сыр и творог на 7,77 миллиона долларов, что на 78,3 процента больше, чем в прошлом году. Также столица экспортировала йогурты на 6,12 миллиона долларов, молоко и сливки — на 2,47 миллиона долларов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что столичную продукцию экспортируют в 25 стран.

— Среди главных стран-импортеров Казахстан, Беларусь, Киргизия и Азербайджан. Также столичная молочка поставляется в США, Панаму, Японию, Китай и Индию, — добавил Александр Прохоров, слова которого приводятся на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 13 сентября, пресс-служба областного Минсельхозпрода сообщила, что по итогам семи месяцев 2021 года Подмосковье занимает первую строчку в рейтинге регионов, где производится больше всего сыра. В текущем году в области произвели около 46,5 тысячи тонн продукта.

До этого стало известно, что московские предприниматели за половину 2021 года поставили за рубеж на 20,7 процента больше готовой мясной продукции, чем за такой же период в прошлом году. Сумма составила 20,87 миллиона долларов.