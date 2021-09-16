Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки
По просьбам жителей района Отрадное создадут трассу для радиоуправляемых машинок на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Круглогодичную трассу протяженностью более 150 метров и площадью 690 квадратных метров сформируют из естественного утрамбованного грунта. Об этом сообщили в четверг, 16 сентября, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Для прыжков автомобилей сделают небольшие возвышенности. В состязаниях будут участвовать копии настоящих транспортных средств. В основном электрические модели. Управлять ими можно на расстоянии с помощью пульта.
Вдоль одной из сторон трассы разместят трибуну с навесом, одновременно на ней смогут находиться до шести пилотов. По периметру площадки для гоночных состязаний установят дополнительные опоры освещения, столы для ремонта техники, скамейки и урны.
Уникальное пространство для необычного хобби жителей северо-восточного округа появится в рамках реализации проекта «Парк Яуза». В 2016–2020 годах привели в порядок пять участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году благоустраиваются два участка поймы реки Чермянки, притока Яузы, — от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В 2022 году планируется благоустроить еще две территории у реки Яузы: вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы.
Новый детский сад в Останкинском районе сделают похожим на бельгийскую вафлю. Москомархитектура одобрила проект детского сада, рассчитанного на 215 учеников, в Останкинском районе столицы.