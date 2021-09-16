Площадка для автомодельного спорта появится в пойме реки Чермянки

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, проезд Дежнёва Карта всех событий

По просьбам жителей района Отрадное создадут трассу для радиоуправляемых машинок на участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова. Круглогодичную трассу протяженностью более 150 метров и площадью 690 квадратных метров сформируют из естественного утрамбованного грунта. Об этом сообщили в четверг, 16 сентября, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Для прыжков автомобилей сделают небольшие возвышенности. В состязаниях будут участвовать копии настоящих транспортных средств. В основном электрические модели. Управлять ими можно на расстоянии с помощью пульта.

Вдоль одной из сторон трассы разместят трибуну с навесом, одновременно на ней смогут находиться до шести пилотов. По периметру площадки для гоночных состязаний установят дополнительные опоры освещения, столы для ремонта техники, скамейки и урны.

Уникальное пространство для необычного хобби жителей северо-восточного округа появится в рамках реализации проекта «Парк Яуза». В 2016–2020 годах привели в порядок пять участков будущего парка общей площадью 135 гектаров. В этом году благоустраиваются два участка поймы реки Чермянки, притока Яузы, — от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и от проезда Дежнева до улицы Молодцова. В 2022 году планируется благоустроить еще две территории у реки Яузы: вдоль Северодвинской улицы и от Широкой улицы до Енисейской улицы.

Новый детский сад в Останкинском районе сделают похожим на бельгийскую вафлю. Москомархитектура одобрила проект детского сада, рассчитанного на 215 учеников, в Останкинском районе столицы.