Эксперт объяснил, кому особенно опасно класть телефон рядом с собой перед сном

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Степень влияния излучения от мобильных телефонов на человеческий организм до конца не изучена, однако всем людям рекомендуется держать телефон во время сна на расстоянии не менее полуметра. Об этом рассказал директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По его словам, такую дистанцию необходимо отсчитывать именно от головы спящего.

— Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой, — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Эксперт добавил, что жителям сел необходимо держать телефон во время сна на еще большем расстоянии, так как излучение от гаджета становится сильнее вдали от базовой станции.

Ястребцев подытожил, что крайне важно держать телефон подальше ночью также и для людей с кардиостимуляторами. Гаджет может усиливать помехи, устройство может начать работать хуже.

Для разговоров по телефону также рекомендуется использовать наушники без проводов.

До этого врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова объяснила, как снизить нагрузку от гаджетов на зрение школьников. По ее словам, допустимый для детей показатель варьируется от 0,2 до 0,5 киловатта. Если он превышает норму, то у школьников могут появиться проблемы с памятью, они могут стать более сонными.