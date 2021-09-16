Психолог назвала эффективные способы борьбы с осенней депрессией

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Поднять настроение осенью помогут изменения в привычном распорядке жизни и снижение активности. Об этом рассказала психолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Марина Решетникова.

По ее словам, депрессивное состояние отличается от настоящей депрессии тем, что в него можно погрузиться на которокий срок.

Специалист добавила, что именно осенняя хандра позволяет людям подготовиться к холодному сезону.

Решетникова отметила, что осенью рекомендуется уделять отдыху больше времени и окружить себя уютными вещами.

Кроме того, побороть плохое настроение помогут ванны с аромамаслами, любимые книги и красивая музыка. Также не стоит забывать про употребление витаминов, передает «ФедералПресс».

До этого жители России рассказали, чувствуют ли они осеннюю хандру, и как наступление осени отразилось на их работоспособности. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру». Большинство респондентов (67 процентов) не заметили влияния осенней поры на свою способность к работе. При этом 18 процентов россиян отметили, что с приходом сентября стали работать лучше. Еще 15 процентов опрошенных заявили, что их работоспособность ухудшилась.