Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог назвала эффективные способы борьбы с осенней депрессией

Полина Долганова

Общество
Психолог назвала эффективные способы борьбы с осенней депрессией
Фото: АГН Москва

Поднять настроение осенью помогут изменения в привычном распорядке жизни и снижение активности. Об этом рассказала психолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Марина Решетникова.

По ее словам, депрессивное состояние отличается от настоящей депрессии тем, что в него можно погрузиться на которокий срок.

Специалист добавила, что именно осенняя хандра позволяет людям подготовиться к холодному сезону.

Решетникова отметила, что осенью рекомендуется уделять отдыху больше времени и окружить себя уютными вещами.

Кроме того, побороть плохое настроение помогут ванны с аромамаслами, любимые книги и красивая музыка. Также не стоит забывать про употребление витаминов, передает «ФедералПресс».

До этого жители России рассказали, чувствуют ли они осеннюю хандру, и как наступление осени отразилось на их работоспособности. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру». Большинство респондентов (67 процентов) не заметили влияния осенней поры на свою способность к работе. При этом 18 процентов россиян отметили, что с приходом сентября стали работать лучше. Еще 15 процентов опрошенных заявили, что их работоспособность ухудшилась.

Читайте также:
психологияОсеньдепрессивное состояние
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте