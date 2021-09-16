Полиция раскрыла убийство девятилетней девочки в Орловской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Орловской области. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ребенок пропал 18 июня в селе Казарь. Специалисты провели поисковые мероприятия, осмотрели дно реки Неруч, проанализировали видеозаписи с уличных камер. В рамках оперативно-разыскных мероприятий был найден схрон в подвале многоквартирного дома, где и было обнаружено ее тело.

Поздне работники правоохранительных органов установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался 61-летний местный житель, который был ранее задержан по подозрению в совершении другого преступления. В настоящее время мужчина находится под стражей, говорится на сайте «МВД Медиа».

13 сентября в СК сообщили, что ранее судимому мужчине, напавшему на девятилетнюю школьницу в Солнечногорске, предъявили обвинение в разбойном нападении и в покушении на совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка.

По данным следствия, 11 сентября он возле многоквартирного дома в микрорайоне Рекинцо напал на девочку и похитил у нее мобильный телефон, несколько раз ударив ее по лицу. 12 сентября в СК по Подмосковью сообщили, что нападавший был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Во время допроса злоумышленник признался, что собирался совершить в отношении девочки преступление против ее половой неприкосновенности, однако его планам помешали прохожие. В результате он был вынужден отпустить школьницу.