Рафик Загрутдинов: Новый детский сад построят в районе Аэропорт в 2023 году

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Верхняя Масловка, 29А Карта всех событий

Новый детский сад построят в районе Аэропорт в 2023 году. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— Начались подготовительные работы к строительству детского сада в районе Аэропорт по адресу улица Верхняя Масловка, 29а, — отметил Рафик Загрутдинов.

По его словам, детский сад будет рассчитан на 150 воспитанников. Их разделят на шесть групп по 25 человек.

Первый этаж будет предусмотрен для детей 3–4 года и 4–5 лет, второй — для детей 5–6 лет, третий — для детей 6–7 лет. В детском саду организуют музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, буфет.

В среду, 15 сентября, Рафик Загрутдинов сообщил, что в рамках программы реновации жилья в Москве демонтировали 59 старых жилых домов. Жильцы получили квартиры в новых зданиях с улучшенной отделкой в том же районе.

По его словам, демонтаж дома осуществлялся при помощи технологии «умного сноса», которая используется при сносе всех домов по программе реновации. Она безопасна, экологична и повторно использует возникающие отходы. Демонтаж осуществляется за счет бюджета Москвы.