Появились кадры вооруженного нападения на отдел полиции в Воронежской области

Фото: Вечерняя Москва

Появились фотографии вооруженного нападения на отдел полиции, которое совершил мужчина в Воронежской области. Кадры передал «Вечерней Москве» источник в четверг, 16 сентября.

По предварительной информации, утром 16 сентября неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь.

Через некоторое время он проник внутрь здания, подорвал взрывоопасное устройство и убежал. В результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения.

На кадрах, которые оказались в распоряжении «ВМ», видны помятая от взрыва дверь и мужчина, который, видимо, убегает от полиции.

1/3 Фото: Вечерняя Москва 2/3 Фото: Вечерняя Москва 3/3 Фото: Вечерняя Москва

Позднее стало известно, что мужчина, который подозревается в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, может быть причастен еще к трем убийствам.

По предварительным данным, после инцидента в отделении полиции мужчина убил троих человек в поселении Волчанском. Жертвами оказались женщина и двое детей.