Появились кадры вооруженного нападения на отдел полиции в Воронежской области
Появились фотографии вооруженного нападения на отдел полиции, которое совершил мужчина в Воронежской области. Кадры передал «Вечерней Москве» источник в четверг, 16 сентября.
По предварительной информации, утром 16 сентября неизвестный мужчина с автоматом и в военной форме подъехал на автомобиле «Нива» к отделению полиции в городе Лиски и открыл огонь.
Через некоторое время он проник внутрь здания, подорвал взрывоопасное устройство и убежал. В результате инцидента никто не погиб, один полицейский получил ранения.
На кадрах, которые оказались в распоряжении «ВМ», видны помятая от взрыва дверь и мужчина, который, видимо, убегает от полиции.
Позднее стало известно, что мужчина, который подозревается в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, может быть причастен еще к трем убийствам.
По предварительным данным, после инцидента в отделении полиции мужчина убил троих человек в поселении Волчанском. Жертвами оказались женщина и двое детей.