Глава МИД Франции назвал решение Австралии разорвать контракт по подлодкам ударом в спину

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «ударом в спину» решение Австралии разорвать контракт с французской оборонной компанией Naval Group по подводным лодкам. Глава МИД страны подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

— Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта, — сказал министр в эфире радиостанции France Info.

Он также выразил надежду на то, что Австралия и США объяснят свое решение.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.