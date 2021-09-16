«Зеленая альтернатива» за экологичные выборы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В доме культуры «Нагорный» многолюдно — в актовом зале в преддверии выборов в Государственную думу лидеры партии «Зеленая альтернатива» встретились с координаторами корпуса наблюдателей.

Выборы в Госдуму начнутся с 8 утра 17 сентября и закончатся в 8 часов вечера 19 сентября. Более 2,3 миллиона москвичей решили голосовать заочно и подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании. Чтобы выборы прошли честно и прозрачно, каждая партия направляет на участки наблюдателей.

Воспитатель детского сада Валентина Гарнова уже участвовала в выборах два года назад. Она отлично понимает все свои задачи.

— Меня пригласили на выборы в Лианозове, я согласилась. У меня двое детей, мне важно все, что касается будущего моих детей, моей страны. В прошлый раз я попала на выборы как с корабля на бал, волновалась, училась просто на месте. А сейчас прошла три этапа обучения, теперь имею четкие представления о каждой ситуации, которая может произойти на избирательном участке. И четко понимаю, куда обратиться в случае внештатной ситуации, — говорит Гарнова.

Председатель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов назвал наблюдателей «глазами и ушами на избирательных участках», а также поблагодарил за участие в обучении:

— Ваша миссия — работа наблюдателя максимально важна и тяжела, ответственна. Поэтому попрошу вас действовать грамотно и сосредоточиться на достижении необходимого результата, пресечении любых попыток, провокаций от кого бы то ни было. Главная задача — обеспечить честные выборы.

Партия подготовила свыше 3,5 тысячи наблюдателей и 200 координаторов для работы на избирательных участках Москвы. На собрании выступила и лидер федеральной части списка «Зеленой альтернативы» Виктория Дайнеко.