Отопление получили более 90 процентов жилых домов и соцобъектов Москвы

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Отопление получили более 90 процентов жилых домов и социальных объектов в Москве. Об этом рассказал в четверг, 16 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Процедура включения отопления занимает несколько дней — технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают жилые дома, социальные объекты и офисы. Следом отапливать начнут предприятия торговли и промышленности.

— По состоянию на 10:00 16 сентября тепло подается в 90 процентов жилых домов и 95 процентов социальных объектов, — отметил Бирюков, слова которого приводятся в Telegram-канале столичного Комплекса городского хозяйства.

До этого сообщалось, что сроки включения отопления в жилых домах Москвы стали самыми ранними за минувшие 20 лет. По этой причине в начале сентября начали подачу тепла в социальные учреждения по заявкам.

Во вторник, 14 сентября, в столичном контакт-центре снова запустили горячую линию по вопросам включения отопления в Москве. Позвонить со своим обращением можно по номеру +7 (800) 100-23-29.