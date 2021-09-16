Врач объяснил, как выявить у себя обезвоживание

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Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Алексей Жито рассказал, сколько же в сутки нужно пить чистой воды, чтобы чувствовать себя хорошо.

— Все сугубо индивидуально и зависит от факторов внешней среды, от того, сколько мы двигаемся, от температуры. Но в среднем мы можем воспользоваться простойформулой: на килограмм массы тела требуется 30 миллилитров воды. Другие напитки, например, чай, кофе, соки — все это относится к воде. Даже суп. При употреблении любого продукта организм насыщается жидкостью, — рассказывает доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Если у человека наблюдается отечность, бояться воды не стоит. Нужно уменьшать или исключить из рациона соль, а не сокращать количество потребляемой жидкости. Сухость во рту, тяга к сладкому тоже являются признаками обезвоживания. Об этом может говорить и цвет мочи — от темного до розового. Если человек занимался кардионагрузками или ходил в баню, употребление воды нужно увеличить на 20 %.

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