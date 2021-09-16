Около 200 километров дорог построят в новой Москве к 2025 году

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Транспортный каркас присоединенных территорий Москвы сформируют к 2025 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, всего в рамках проекта планируют построить 500 километров дорог.В текущем году рабочие построили и реконструировали 28 километров дорог. До конца года в столице проложат еще 18 километров.

— На сегодня уже открыто движение по магистралям протяженностью 313 километров. Оставшиеся дороги будут построены до конца 2024 года, — пояснил Бочкарев, слова которого приводит Интерфакс.

Бочкарев также рассказал, что еще шесть станций откроют на будущем четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) до конца 2021 года. Он отметил, что запустить МЦД-3 планируют в начале 2023 года, МЦД-4 — в третьем квартале 2023 года. МЦД позволит улучшить транспортную доступность около семи миллионов жителей 70 районов столицы и 2,7 миллиона жителей из 17 городов Московской области

15 сентября сообщалось, что возведение двух станций будущего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) начали в столице.