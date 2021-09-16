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В России выявили 19 594 новых случая COVID-19 за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 19 594 новых случая COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 19 594 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,2 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

В России выявили 19 594 новых случая COVID-19 за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране также было зафиксировано 794 летальных исхода.

После прохождения лечения от COVID-19 в РФ за сутки полностью выздоровели 17 326 граждан.

В России выявили 19 594 новых случая COVID-19 за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России лидирует Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 2479 случаев заболевания.

До этого, 15 сентября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила рассмотрение одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса. Барбоса отметил, что рассмотрение возобновят после того, как произойдут «нужные изменения».

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