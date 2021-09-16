В МВД опровергли новость об ужесточении наказания за шторки в машинах

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Слухи об ужесточении наказания за установку в автомобилях шторок, которые ухудшают обзор водителя, не являются достоверными. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе МВД.

В сообщении отмечается, что наказание за соответствующее нарушение действует уже более десятилетия.

— Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается, — уточнили в ведомстве.

За такое нарушение водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей. В МВД подытожили, что вносить какие-либо изменения в этот нормативный пункт не планируется, передает РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Кроме того, первые сообщения о данном запрете появились весной.

Почти 37 тысяч автомобилей сотрудники МАДИ зафиксировали на зеленых насаждениях. Из-за такого расположения машины выписывают штраф не только за парковку на траве, но и на земле, корнях деревьев и кустарников, которые внесены в столичный реестр зеленых насаждений.