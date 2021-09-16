Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МВД опровергли новость об ужесточении наказания за шторки в машинах

Полина Долганова

Общество
В МВД опровергли новость об ужесточении наказания за шторки в машинах
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Слухи об ужесточении наказания за установку в автомобилях шторок, которые ухудшают обзор водителя, не являются достоверными. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщили в пресс-службе МВД.

В сообщении отмечается, что наказание за соответствующее нарушение действует уже более десятилетия.

— Использование шторок, сеток, избыточной тонировки на передних боковых стеклах автомобилей, согласно пункту 7.3 перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не допускается, — уточнили в ведомстве.

За такое нарушение водителю могут выписать штраф в размере 500 рублей. В МВД подытожили, что вносить какие-либо изменения в этот нормативный пункт не планируется, передает РИА Новости.

До этого в СМИ появилась информация, что инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Кроме того, первые сообщения о данном запрете появились весной.

Почти 37 тысяч автомобилей сотрудники МАДИ зафиксировали на зеленых насаждениях. Из-за такого расположения машины выписывают штраф не только за парковку на траве, но и на земле, корнях деревьев и кустарников, которые внесены в столичный реестр зеленых насаждений.

Читайте также:
МВДГИБДДВодители
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Дорогу танку уступают не из вежливости

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Ковид мутирует в протесты

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

У всего ли есть материальная стоимость?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Все мнения
О проекте