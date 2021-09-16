Водителей в России предупредили о новых штрафах

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Инспекторы ГИБДД начали штрафовать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах.

Первые сообщения о данном запрете появились весной, но тогда сотрудники инспекции ограничивались лишь предупреждением или штрафом в размере 500 рублей. Теперь же вместе с денежным взысканием водителям предписывается снять шторки в течение десяти дней или требуют снимать их на месте. Если по истечении указанного срока водитель не устранит нарушения, автоинспекция остановит регистрацию транспортного средства.

Изменение связано с тем, что каркасные шторки подвели под определения из техрегламента Таможенного союза и ПДД, согласно которому посторонние предметы не могут ограничивать обзор водителя машины. По этой причине сетки, шторки, так же, как и тонировочная пленка на передних боковых стеклах запрещены к использованию во время движения, передает издание Autonews.

Почти 37 тысяч автомобилей сотрудники МАДИ зафиксировали на зеленых насаждениях. Из-за такого расположения машины выписывают штраф не только за парковку на траве, но и на земле, корнях деревьев и кустарников, которые внесены в столичный реестр зеленых насаждений.