Фестиваль «ДостоевскийФест» пройдет в Московском театре кукол

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московский театр кукол на Бауманской приглашает взрослых и детей с 24 сентября по 2 октября на фестиваль «ДостоевскийФест», где творчество писателя предстанет через призму искусства играющих кукол.

Со дня рождения классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского 11 ноября исполнится 200 лет. Фестиваль соберет в программе постановки театров кукол, созданные по произведениям классика. Зрители увидят спектакли театров кукол из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Екатеринбурга, Перми, Набережных Челнов.

В афише фестиваля значатся следующие спектакли: «Кроткая», «Мальчик у Христа на елке», «Белые ночи», «Крокодил», «...И наказание», «Так и не написанная история» и «Бобок».

В фойе театра кукол будет представлена выставка кукол по произведениям Ф. М. Достоевского. В экспозицию войдут куклы из легендарного спектакля «Преступление и наказание. Картинки из романа» Санкт-Петербургского театра «Кукфо».

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте фестиваля.

С 16 по 21 сентября в Москве проходит XI Международный фестиваль театров кукол «Образцовфест». Форум посвящен 120-летию со дня рождения Сергея Образцова и 90-летию созданного им театра. Тема фестиваля в текущем году — «Юбилей в кругу друзей». В фестивале принимают участие как российские, так и зарубежные театры. Так, в международную программу вошли спектакли восьми стран: Великобритании, Греции, Польши, Бельгии, Чили, Словении, США и Японии.